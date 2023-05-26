Володин о дорожных организациях Саратовской области: дороги недолговечные, качество страдает

Володин в Саратовской области

Спикер ГД побывал на строительстве Северного обхода вокруг Саратова и отметил, что дороги в регионе недолговечные, а качество работы дорожных организаций страдает. Об этом сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

- Нужно работать с организациями, использующими самые современные технологии, чтобы у них была своя база: заводы, техника. А тут на областные дороги, выходят те, у кого кроме катков и лопат нет ничего, – сказал Вячеслав Володин.

Володин предложил пригласить экспертов из федеральных структур, чтобы они провели ревизию на объектах региона.