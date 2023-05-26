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Роспотребнадзор: в Саратовской области зафиксировано 30 случаев кори в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

По данным Роспотребнадзора, на территории региона в 2023 году зафиксировано 30 случаев кори, подтвержденных лабораторно. Заболевание выявлено в регионе впервые за три года. Вчера, 26 мая, на брифинге в региональном минздраве было озвучено, что в регионе выявлено 28 случаев кори (21 у детей).

Корь – острое инфекционное заболевание, передается при прямом контакте и воздушно-капельным путем. Вирус поражает дыхательные пути, затем распространяется по всему организму.

Корь больше всего опасна для детей и беременных женщин, среди которых часты летальные исходы, если человек не привит. Единственным спасением от кори является вакцинация.