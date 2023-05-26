Саратовский театр оперетты покажет в июне три спектакля за полцены

Фото: Саратовский областной театр оперетты

Саратовский областной театр оперетты организовал акцию. Назвав промокод «Июнь», каждый желающий зритель сможет купить билеты на три спектакля июньского репертуара со скидкой 50%.

Речь идет о мюзиклах А. Семёнова «Фанфан-Тюльпан» (27 мая) и В. Баскина «Искусство жениться» (3 июня). Кроме этих названий акция распространяется на музыкальную комедию О. Фельцмана «Здравствуйте, я Ваша тётя!» (4 июня).

Акция действует на билеты с 1 по 13 ряд, приобретенные в кассе театра или онлайн. подробности можно узнать по номеру телефона: +78453555911.