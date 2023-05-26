Школьники Саратова потратили по Пушкинской карте свыше 500 тысяч рублей на события Собиновского фестиваля

Фото: Минкультуры Саратовской области

Сумма средств, потраченных обладателями карты на спектакли XXXVI Собиновского музыкального фестиваля, превысила полмиллиона рублей. Такой информацией поделилась министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Статистика показала, что самыми популярными фестивальными мероприятиями для школьников с «Пушкинской картой» являются балет «Лебединое озеро» и опера «Евгений Онегин» П.Чайковского, вечер одноактных балетов («Паганини» и «Симфонические танцы»), а также II тур традиционного Конкурса конкурсов вокалистов.

Напомним, что XXXVI Собиновский музыкальный фестиваль проходит на Новой сцене Саратовского театра оперы и балета с 19 мая по 3 июня. Он посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова.