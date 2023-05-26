В Саратовскую область поставят новые электробусы

Фото: Телеграм-канал Время саратовское Z

В Саратовскую область в скором времени будут поставлены новые электробусы. Транспортные средства прибудут в регион по национальному проекту президента Владимира Путина "Безопасные качественные дороги", заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, проект призван создать для россиян комфортный проезд. Другим плюсом увеличения числа электробусов на городских дорогах Хуснуллин видит снижение трафика на дорогах.

Кроме Саратова новый транспорт получат Пермь, Краснодарский и Красноярский края, Волгоградская, Нижегородская, Курская, Липецкая, Ростовская и Ярославская области. Всего в регионы отправят 284 электробуса.