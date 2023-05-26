Сегодня в Саратове закроют трамваи №3 и №11

Архив КП Фото: Виталий ТИМКИВ

В Саратове временно закроют маршруты трамваев №3 и №11. Об этом предупредила пресс-служба городской администрации.

В данных направлениях трамваи не будут ходить с 20:00 26 мая по 12:00 29 мая. Прекращение движения обусловлено работами по прокладке теплотрассы по улице Рахова, которые проводит компания «Т Плюс».

В мэрии уточнили, что трамвайный маршрут № 10 будет курсировать от остановки «Детский парк» до остановки «Октябрьский поселок». Маршруты №4 и №6 продолжат работу в штатном режиме.