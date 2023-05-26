В Пугачевском районе открыли мемориальную доску участнику СВО

Фото: Алексей Янин

В Пугачевском районе Саратовской области открыли мемориальную доску участнику СВО Антону Мешкову, который был награжден двумя Орденами Мужества и медалью «За боевые отличия». Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава муниципалитета.

Церемония состоялась вчера, 25 мая, в школе села Старая Порубежка имени И.И.Лободина.

Открыли мемориальную доску родители Антона - Азановы Анастасия Шаваршевна и Сергей Борисович. После этого присутствующие возложили цветы к мемориальной доске.

Мероприятие продолжилось встречей с выпускниками школы села Старая Порубежка, которые участвовали в СВО.