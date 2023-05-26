На 2-ой Дачной и Томской в Саратове бродячие собаки покусали двоих детей

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Следователи Ленинского и Заводского районов Саратова параллельно начал проверки после получения информации о нападениях бездомных собак на детей. О данных инцидентах сотрудники регионального СК узнали в ходе мониторинга публикаций СМИ.

В первом случае, выяснило следствие, от бродячих псов пострадал несовершеннолетний у дома №27 на улице Школьной. Прямо за домом начинается лесной массив, и животные нашли в нем пристанище.

Второе ЧП случилось у дома 1 «а» по улице Томской.

Руководитель регионального главка Анатолий Говорунов взял ход процессуальных проверок на личный контроль.