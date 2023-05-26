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НовостиПроисшествия26 мая 2023 5:23

На 2-ой Дачной и Томской в Саратове бродячие собаки покусали двоих детей

Елена Маркелова
Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Следователи Ленинского и Заводского районов Саратова параллельно начал проверки после получения информации о нападениях бездомных собак на детей. О данных инцидентах сотрудники регионального СК узнали в ходе мониторинга публикаций СМИ.

В первом случае, выяснило следствие, от бродячих псов пострадал несовершеннолетний у дома №27 на улице Школьной. Прямо за домом начинается лесной массив, и животные нашли в нем пристанище.

Второе ЧП случилось у дома 1 «а» по улице Томской.

Руководитель регионального главка Анатолий Говорунов взял ход процессуальных проверок на личный контроль.