Разгромивших 50 надгробий детей-вандалов в Балашове по суду поместили в спецучреждения

Архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двоих детей, которые разгромили десятки надгробий кладбища в Балашове, поместили в специальные учреждения. Соответствующий вердикт в адрес юных вандалов вынес Балашовский районный суд.

В пресс-службе инстанции сообщили, что подростки повредили 53 памятника и 14 крестов на могилах. Ущерб, нанесенный ими, оценен в более чем 1,1 миллиона рублей.

Поскольку оба злоумышленника несовершеннолетние, они избежали уголовного преследования. Первый юноша, который рос в неблагополучной семье и имеет проблемы с психикой, отправлен спецучреждение закрытого типа на два года. Его подельник проведет 20 суток в региональном центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.