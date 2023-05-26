61-летний мужчина погиб в перевернувшей под Саратовом на полевой дороге «семерке»

Фото: ГИБДД Саратовской области

В Балтайском районе случилось ДТП, в котором погиб 61-летний мужчина. Информацию распространил отдел пропаганды региональной ГИБДД.

Сотрудники ведомства уточнили, что накануне, около шести вечера, рядом в окрестностях села Столыпино 28-летний водитель за рулем ВАЗ-2107 не справился с управлением, и машина перевернулась.

В результате аварии 61-летний пассажир отечественной легковушки погиб до приезда скорой.

ЧП прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин. Он отметил, что еще один, 54-летний, мужчина «семерки» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Третий, житель села Садовка, отправился на лечение с диагнозом: «черепно-мозговая травма» и «ушиб грудной клетки».