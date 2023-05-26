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НовостиОбщество26 мая 2023 4:42

Землю на набережной Саратова под комбикормовым заводом по суду отдали государству

Елена Маркелова

Земельные участки под комбикормовым заводом в Саратове перешли в собственность государства. Решение об этом принял региональный Арбитражный суд.

Иск в инстанцию подало Федеральное агентство по управлению госимуществом. Его руководство просило судей запретом предотвратить действия ответчика, которые могли бы принести вред экономике Саратовской области.

Речь идет об участке под зданием №116 на Улице Чернышевского. Его площадь составляет 7 тысяч квадратных метров. Ранее появилась информация, что на данной территории запланировано строительство отеля международной сети Hilton.