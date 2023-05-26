В пятницу в Саратове накрапывает небольшой дождь

В пятницу, 26 мая, в Саратове накрапывает небольшой дождь, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от +18 с утра до +26 градусов в разгар дня. Небо весь день будет затянуто плотными облаками, время от времени накрапывает небольшой дождь. Дует легкий ветер южной четверти, отдельные порывы которого достигают 10 м/с.

В Саратовской области установится переменная облачность. Местами в отдельных районах ожидается кратковременный дождь и даже гроза. Ветер дует восточной четверти со скоростью 6 - 11 м/с и отельными порывами до 15-18 м/с.. Температура в первой половине дня колеблется от +14 до +19 градусов, днем воздух прогреется до 28 – 33 градусов.