кадры: ВГТРК Саратов

На Всероссийскую «Студвесну» отправятся 85 человек из Саратовской области. Информация об этом размещена на официальном сайте мероприятия «Российская Студенческая весна» 2023 года пройдет в Перми начиная с завтрашнего дня, 26 мая, по 1 июня. В общей сложности в фестивале творческого студенчества примут участие 3500 представителей со всей России.

Саратовские студенты уже неоднократно становились обладателями Гран-при фестиваля.

«Российская студенческая весна» — единственная в России Программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется на территории Российской Федерации с 1992 года и включает в себя более 80 региональных, 10 всероссийских и 4 международных мероприятий. Ежегодно в Программе участвует около 1 500 000 студентов, представляющих более 1200 образовательных организаций из всех регионов страны.