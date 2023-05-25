Минздрав: корь в Саратовской области распространяют цыгане

Прививка от кори
Корь в Саратовской области распространяют кочующие цыгане и те, кто выезжал за пределы РФ. Сегодня, 25 мая, об этом объявили на очередном брифинге регионального минздрава.
В текущем году зафиксировано уже 28 случаев кори, из них 21 у детей и 7 среди взрослых. Три случая остаются под подозрением. В 2022 и 2021 годах кори не было.
По данным регионального ведомства, в основном случаи заражения наблюдаются у кочующих цыган и тех граждан, кто недавно выезжал за пределы РФ.
В планах ведомства провести 37 тысяч прививок от кори, но на данный момент поставлено две тысячи вакцин. Регион стоит в федеральной очереди.
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