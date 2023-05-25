Брифинг 25.05.23

В Саратовской области возросла заболеваемость ОРВИ у подростков. Сегодня, 25 мая, об этом рассказали на очередном брифинге минздрава.

В регионе зафиксировано более 9 тысяч заболевших ОРВИ за неделю. Заболеваемость растет, на 19 процентов превышен нормальный уровень в возрастной группе от 14 лет.

- Активно выявляются случаи заболевания гриппом. Наиболее эффективным методом профилактики является вакцинация. С осени необходимо начать вакцинироваться от гриппа, создавать иммунитет, - заявил Денис Грайфер.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.