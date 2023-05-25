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НовостиОбщество25 мая 2023 11:10

Минпромэнерго: «Москвич» оценит возможности сотрудничества с саратовскими предприятиями

Елена Маркелова
Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

В Саратов прибыли топ-менеджеры автозавода «Москвич». Они намерены оценить перспективы локализации производства на саратовской земле, сообщили в пресс-службе регионального минпромэнерго.

Глава ведомства Михаил Торгашин совместной со столичными гостями задачей назвал развитие и загрузку производственных мощностей предприятий области. По словам чиновника, региональный кабин в этом смысле видит «Москвич» потенциальным.

Представители автозавода познакомятся с производствами Саратова, Энгельса и Балаково. В министерстве рассказали, что автокомпоненты выпускаются на 20 крупных предприятиях области.