Минпромэнерго: «Москвич» оценит возможности сотрудничества с саратовскими предприятиями

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

В Саратов прибыли топ-менеджеры автозавода «Москвич». Они намерены оценить перспективы локализации производства на саратовской земле, сообщили в пресс-службе регионального минпромэнерго.

Глава ведомства Михаил Торгашин совместной со столичными гостями задачей назвал развитие и загрузку производственных мощностей предприятий области. По словам чиновника, региональный кабин в этом смысле видит «Москвич» потенциальным.

Представители автозавода познакомятся с производствами Саратова, Энгельса и Балаково. В министерстве рассказали, что автокомпоненты выпускаются на 20 крупных предприятиях области.