Брифинг 25.05.23

Коронавирусом в Саратовской области чаще всего заражаются люди средних лет. Об этом сегодня, 25 мая, было объявлено на брифинге регионального минздрава, где присутствовали Денис Грайфер и Михаил Свинарев главный врач Энгельсской детской больницы и эндокринолог.

За прошедшие сутки зарегистрировано 45 случаев, 322505 человек всего за период эпидемии. Граждане в возрасте 30 до 49 болеют чаще всего.

На сегодня 57 саратовцев остаются в госпиталях, из них 55 с пневмонией, один на ИВЛ.

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