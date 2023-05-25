Жители улицы Азина пожаловались на включенное компанией «ТПлюс» отопление в мае

Архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жильцы домов улицы Азина пожаловались на компанию «ТПлюс», включившую отопление в их домах. Об этом они сообщили в паблике «Заводской Online в Саратове» ВКонтакте.

Речь идет о доме №61. «Заводчане» отметили, что тепло в их квартиры впустили «некие граждане в форме ТПлюс». По словам жильцов, теперь им не понять, как можно отключить отопление. Потребители ресурса поневоле признаются: на их звонки в компании не отвечают уже вторые сутки.

В комментариях к авторам паблика земляки проявили сочувствие. «Кому-то пару тысяч не хватило, щас доберут и отключат», - предположили подписчики группы.