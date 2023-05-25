В администрации Воскресенского района провели обыск и забрали документы

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Следователи Базарно-Карабулакского межрайонного отдела провели обыски в администрации Воскресенского района. Сотрудники СК сделали это в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нецелевого расходования бюджетных средств чиновниками МО.

Прокуратура установила, что в минувшем декабре администрация израсходовала средства Воскресенского дорожного фонда на обустройство площадки для накопления снега. По результатам работы надзорного ведомства по данному вопросу за дело взялся следственный комитет.

СК изъял в администрации документацию, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Следствие продолжается.