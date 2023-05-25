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НовостиОбщество25 мая 2023 9:16

Субботники пройдут у объектов культурного наследия в Саратове

Елена Маркелова
Фото: Пресс-служба саратовской мэрии

Фото: Пресс-служба саратовской мэрии

В Саратове пройдет череда субботников у объектов культурного наследия, расположенных в городе. Об этом сообщила пресс-служба областного центра.

Цель цикла добровольного приведения в порядок прилегающих к таким зданиям территорий в администрации назвали популяризацию объектов культурного наследия муниципального значения. Запланировал субботники комитет по архитектуре планирует цикл субботников на территориях таких объектов

Первое такое мероприятие состоится в субботу, 27 мая, в 10:00. Волонтеры соберутся на территории бывшего Детского сада №12 по адресу: улица Киевская, дом №1.

К участию в субботнике приглашаются все желающие саратовцы. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться, позвонив по номеру: 8-987-828-47-06.