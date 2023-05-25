В Саратове Porsche после столкновения с Volkswagen врезался в столб

Фото: ГИБДД города Саратова

В Саратове случилось ночное дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. В результате аварии пострадали двое, рассказали нашему корреспонденту в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Дорожный инцидент произошел в час ночи. На Московском шоссе поселка Елшанки произошло столкновение машин Porsche Cayenne и Volkswagen. От удара Porsche под управлением 23-летнего водителя отнесло на тротуар, где он врезался в светофор.

В результате ЧП были госпитализированы 54-летний Volkswagen, а также его 20-летняя пассажирка.