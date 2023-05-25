Сергей Филипенко поручил проверить школьное питание в Пушкинском лицее №3 Саратова

Фото: Прокуратура Саратовской области

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко организовал проверку питания школьников Лицея №3 имени А.С. Пушкина в Саратове. Информацию о его якобы ненадлежащем качестве глав регионального надзорного ведомства прочел в местных СМИ.

В лицей направились сотрудники прокуратуры Октябрьского района Саратова. Им предстоит проверить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при хранении продуктов. Также они уделят пристальное внимание качеству поставляемой на кухню лицея продукции.

О том, какие меры прокурорского реагирования за этим последуют, станет известно по результатам проверки.