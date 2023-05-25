В Саратовской области подорожали сахар, овощи и куриное мясо

Архив КП Фото: ИВАНОВА Диана

За минувшую неделю в регионе был зафиксирован рост цен на сахар, куриное мясо и овощи. Данные привел Саратовстат.

Курица и сладкий песок показали увеличение стоимости более чем на 3 процента. Теперь кило птицы обойдется жителям Саратовской области в среднем в 170 рублей за килограмм. За тот же вес сахара придется отдать 64 рубля.

Из овощей в цене более других выросла морковь. Ее стоимость достигла 45 рублей (плюс 8 процентов). Капуста показала прирост на более чем 7 процентов (порядка 43 рубля/кило). Еще две составляющих борща – лук и свекла – прибавили по 5 процентов стоимости (70 и 35 рублей за кило соответственно).

Вместе с тем некоторые продукты подешевели. На 2% меньше стали стоить свинина. Кило можно купить за 280 рублей. Столько же потеряли в цене и яйца. Десяток стоит 68 рублей. Стабильно дорожающие осенью огурцы за минувшую неделю обрушились на 14,2 процента (114 рублей/килограмм).