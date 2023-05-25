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НовостиПроисшествия25 мая 2023 8:18

19-летнего саратовца задержали по подозрению в мошенничестве

В Саратове пожилая женщина сбросила из окна деньги в руки мошеннику
Евгений Бадиков
фото: ГУ МВД

фото: ГУ МВД

В Ленинском районе задержали 19-летнего горожанина задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сегодня, 25 мая сообщает ГУ МВД Саратовской области.

По версии полицейских, 16-мая 83-летней жительнице Ленинского района позвонил незнакомец и рассказал что ее внучка якобы попала в ДТП. Звонивший пояснил, что во избежание проблем нужно заплатить, на что женщина согласилась.

Спустя некоторое время к ее дому на улице Тулайкова приехал курьер. Поскольку горожанка не выходит из квартиры, 130 тысяч рублей в пакете она сбросила ему из своего окна на девятом этаже.

Позже потерпевшая узнала, что ее обманули, и обратилась в полицию. Стражи порядка поймали злоумышленника, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество»