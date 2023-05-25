В Энгельсе открылась уникальная выставка о Мамонтове и Станиславском

Фото: Минкультуры Саратовской области

В Энгельсской картинной галерее открылась выставка «Мамонтов и Станиславский. Предпринимательство или театр?». Совместный проект музея-заповедника «Абрамцево» и музея МХАТ создан в честь двух известных купеческих семей – Мамонтовых и Алексеевых.

Экспозиция рассказывает о вкладе данных фамилий в историю отечественной культуры и развитие театра. Именно в этих семьях родились благотворитель Савва Мамонтов и Константин Алексеев (Станиславский). Экспонаты выставки призваны ответить на вопрос: предпринимательство или театр были главным делом для этих выдающихся людей?

В городе-спутнике проект пробудет с 24 мая по16 июля 2023 года. Выставка размещена в Энгельсской картинной галерее (филиал Радищевского музея) по адресу: город Энгельс, площадь Ленина, дом 36.