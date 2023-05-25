В Саратове запланировали выпилить 600 деревьев

Многие деревья спилят в центре города Фото: Елена Маркелова

Сегодня в администрации Саратова решат судьбу свыше 600 деревьев. Вопрос-заявку рассмотрят члены комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений при мэрии в ходе заседания.

В большинстве случаев запрос направлен на спил деревьев, которые мешают реализации тех или иных проектов на территории Саратова. Так, 185 стволов предстоит выкорчевать на маршруте будущего путепровода в микрорайоне Стрелки. 136 деревьев спилят для строительства скоростного трамвая 9-го направления. 51 дерево уберут из сквера Грибова. 29 стволов не станет на улице Университетской, у института «Микроб».

Если комиссия даст заявке «зеленый свет», то 400 деревьев в областном центре будет еще и опилено.