фото: Управление безопасности жизнедеятельности

Павел Мигачев поручил органом местного самоуправления оборудовать пляжи в каждом районе области. Об этом сообщает Управление безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области.

24 мая прошло заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством зампреда правительства Павла Мигачева.

Одним из ключевых вопросов было обеспечение безопасности на водных объектах области в летний купальный сезон. Были рассмотрены принимаемые меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах области.

Согласно статистике облспаса, в 2022 году на водных объектах Саратовской области утонули 60 человек, абсолютное большинство из них - в местах несанкционированного купания. Мигачев поручил органам местного самоуправления оборудовать муниципальные пляжей во всех районах области, а где это невозможно по санитарно-эпидемиологическим показаниям - оборудовать места отдыха у воды, солярии.