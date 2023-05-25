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В саратовском «Затоне» появится благоустроенный пляж. Об этом стало известно вчера, 24 мая на тринадцатом заседании Саратовской областной Думы.

В ходе обсуждения депутаты поддержали предложение регионального правительства о выделении из областного бюджета средств в размере 366,9 млн рублей. Это первый транш на продление набережной вверх по течению и строительство пляжной зоны в Затоне. Инициатором реализации этого проекта стал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Уверен, что благодаря колоссальной поддержке нашего земляка, Председателя Госдумы Вячеслава Володина и контролю губернатора области Романа Бусаргина у наших жителей в ближайшие годы появится замечательная территория, которая будет входить в один ансамбль с набережной. И мы еще с большим удовольствием будем активно проводить там время, играя в пляжный футбол и волейбол, – сказал заместитель председателя Общественного совета при Правительстве Саратовской области по вопросам ЖКХ Петр Баранников.