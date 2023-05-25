Саратовская телебашня сегодня засверкает яркими огнями

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25 мая филиал РТРС «Саратовский ОРТПЦ» включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона. Об этом сообщает Филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Саратовский областной радиотелевизионный передающий центр».

Поводом послужит открытие седьмого Международного фестиваля «Молодые таланты Отечества». На башне отобразится логотип и название фестиваля. Сценарий подсветки будет работать с 21 до 22 часов.

Фестиваль проводится для открытия ярких и талантливых детей и молодежи, создания условий для реализации их творческих способностей, популяризации духовно-нравственных ценностей.