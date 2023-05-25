Учитель физкультуры из Маркса Александр Подальников погиб в ходе СВО

Фото: Телеграм-канал Дмитрий Романов

В зоне спецоперации по защите мира на Донбассе погиб житель Марковского района Александр Подальников. Об этом сообщил глава МО Дмитрий Романов.

Чиновник рассказал, что погибший земляк из многодетной семьи. Родился и окончил школу в селе Зоркино. Он является выпускником Марксовского профтехучилища. После службы, переехав в Балаково, Подальников получил профессию учителя физкультуры.

Александру Подальникову был 61 год. Церемония прощания с ним состоится завтра, 26 мая, на кладбище в Зоркино.