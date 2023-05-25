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Четыре саратовских студента вышли в финал международной IT-олимпиады. Об этом сообщает Министерство цифрового развития и связи области.

С 26 по 29 мая 2023 г. будет проходить финал XIV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2023».

Олимпиада «IT-Планета 2023» – это одно из самых масштабных ИТ-соревнований в России и странах СНГ, которое направлено на развитие профессиональных навыков в сфере информационных технологий и определение лучших специалистов в этой сфере. Партнёрами и организаторами олимпиады выступают ведущие производители технологий и некоммерческие организации, объединяющие работодателей в сфере ИКТ.

Саратовскую область в финале соревнований будут представлять четыре участника - это студенты Балаковского инженерно-технологического института, Саратовского областного базового медицинского колледжа и СГТУ им. Гагарина Ю.А. Ребята стали финалистами в направлениях «Лучший свободный диплом», «Роббофабрика – «Решение»», «Администрирование OC Astra Linux». Всего к участию в итоговом этапе олимпиады приглашены более 400 студентов и молодых специалистов из 150 учебных заведений России и стран СНГ, показавших лучшие результаты в отборочных онлайн-этапах.

- Победители олимпиады получат возможность пройти производственную практику и трудоустроиться в ведущих российских и международных компаниях. Приглашаю саратовцев поддержать выступление земляков в финале, желаю им только победы!, - отметил министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.