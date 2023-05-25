В Марксе открыли виртуальный концертный зал

Фото: Минкультуры Саратовской области

На базе Марксовской детской школы искусств №1 в торжественной обстановке открылся виртуальный концертный зал. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура» президента РФ Владимира Путина.

Новый зал рассчитан на 100 зрительских мест. Здесь установили современную звуковую и видеоаппаратуру. Это позволит жителям глубинки смотреть филармонические концерты ведущих отечественных учреждений и музыкантов, оставаясь на малой родине.

В исполнении воспитанников ДШИ прозвучали произведения Сергея Рахманинова. После этого ребята стали зрителями концертных выступлений своих сверстников из других городов России. Помог в этом современный экран ВКЗ.

Посетившая Маркс министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова сообщила, что регион участвует в проекте с 2019 года. Виртуальный концертный зал, открывшийся в ДШИ №1 города, стал 13-м на саратовской земле.