Саратовская область вышла на 4 место по выявлению онкологии

Фото: Телеграм-канал Олег Костин

В Саратовской области за 1 квартал года выявили 415 злокачественных новообразований. Об этом сообщил министр здравоохранения Олег Костин.

Глава ведомства назвал данную статистику результатом диспансеризацию, которую с января прошло свыше 200 тысяч жителей области. Всех больных взяли на диспансерное наблюдение и оказывают помощь, уточнил Олег Николаевич.

По выявлению онкологических заболеваний при диспансеризации Саратовская область на данный момент занимает 4-е место по России. В прошлом году в ходе профосмотров было выявлено более 650 злокачественных новообразований.