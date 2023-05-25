Жители центра Саратова остались без горячей воды. Об этом сообщает "Т плюс"

Сегодня, 25 мая, для проведения плановых ремонтно-профилактических работ по подготовке теплосетей к зиме будет временно отключено горячее водоснабжение по адресам:

1 Весенний проезд, 1

1 Новоузенский проезд, 7/33

Весенний проезд, 2, 4

Ильинская площадь, 1, 1\6

проспект Столыпина, 2, 3, 5, 6/8, 8, 11 А

Соборная площадь, 11

Театральная площадь, 1, 1/37, 5

ул. 2 Садовая, 23 А, 23 Л, 36/40

ул. Белоглинская, 20, 21/31, 33, 34/38, 40

ул. Вольская, 21/27

ул. М. Горького, 26

ул. Московская, 64

ул. Новоузенская, 10/20, 15/33, 22, 24/32, 42, 44, 46/52

ул. Первомайская, 74, 78

ул. Радищева, 14, 15/17, 22, 23, 23А, 24а, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 35

ул. Рахова, 10/16, 11

ул. Сакко и Ванцетти, 4, 4А, 6/8, 10, 12, 15А, 16, 23

ул. Симбирцева, 19, 24, 26/30, 23/37, 34, 40, 40 А, 40 Б, 44

ул. Соборная, 33, 40

ул. Советская, 1, 2, 3/5 (5 домов), 3/5 (к.2, 3, 5), 4А, 4Б

ул. Чапаева, 1/5, 6, 6А, 8/12, 11 А, 11/13, 15

ул. Шелковичная, 4а, 12, 12а, 20/28, 25, 25а, 29/35

ул. Большая Казачья, 47

Ориентировочный срок завершения работ – 26 мая.

Также для проведения работ по реконструкции теплосети с 25 мая и до окончания ремонта приостановлена подача ГВС по ул. Чернышевского, 141