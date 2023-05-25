Роман Бусаргин разъяснил местоположение будущего моста Саратов-Энгельс

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Губернатор Роман Бусаргин разъяснил жителям Саратовской области местоположение будущего моста через Волгу, который соединит Саратов и Энгельс. Комментируя трассировку Южного обхода вокруг областного центра, глава региона отметил: из 63,3 километра 11,8 километра составит длина моста.

Чиновник подчеркнул, что при проектировании будущего сооружения были учтены пожелания населения по его расположению. Был найден оптимальный вариант. По словам Бусаргина, путь к мосту начнется на территории Саратова от трассы на Волгоград (Р-228) у поселка Ивановский мимо села Колотов Буерак до поселка Хмелевка. - Кроме этого по Энгельсской стороне мост выйдет к руслу реки Мечетка, далее трасса будет проложена между оврагами, затем через поля с поворотом у поселка Лощинный к трассе «Саратов-Ершов-Озинки» (А-298), - подробно рассказал губернатор.

Роман Викторович сообщил о частном доме Саратова и 90 СНТ Энгельса, по которым пройдет трасса. Он заверил: хозяева получат за строения компенсации.

Роман Бусаргин поблагодарил за огромную поддержку проекта председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.