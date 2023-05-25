Водитель Гранты разбился насмерть после съезда в кювет под Саратовом

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Под Саратовом на трассе ранним утром случилось ДТП с летальным исходом. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что трагедия произошла в 06.40 в Турковском районе. У села Студеновка 35-летний водитель на «Ладе Гранте» не справился с управлением и на полной скорости съехал в кювет. В результате аварии мужчина погиб.

ЧП прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин. Глава ведомства отметил, что смерть водителя «Гранты» наступила до приезда скорой медицинской помощи.