Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 4:37

В Саратове сотрудника ООО заподозрили в коммерческом подкупе на 1,5 миллиона рублей

Елена Маркелова
Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Сотрудник одного из отделов общества с ограниченной ответственностью Саратова стал фигурантом уголовного дела по статье "Коммерческий подкуп". Об этом сообщил информационный отдел СУ СК РФ по Саратовской области.

Как установили следователи, с июня 2022 по апрель 2023 года подозреваемый требовал от директора другой организации полтора миллиона рублей. В ответ он обещал предоставить последнему информацию, помочь решить вопрос о заключении контракта между двумя их ООО, и в конце концов положительно отозваться о деятельности компании по выполнению работ.

Директор успел передать миллион рублей. После этого вымогателя задержали оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД.

Следствие продолжается. Сотрудники регионального главка пытаются закрепить доказательства.