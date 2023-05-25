Протяженность Южного обхода вокруг Саратова превысит 63 километра

Фото: телеграм-канал Володин Саратов

Состоялась встреча председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина и руководителя Нижне-Волжского Управления автомобильных дорог Сергея Логунова. Стороны обсудили реализацию проекта Южного обхода вокруг Саратова.

Спикер федерального заксобрания напомнил, что протяженность обхода вместе с подходами составит 63 км 300 м. Из них длина мостового перехода через Волгу достигнет 11, 8 километра.

Вячеслав Володин объяснил увеличение протяженности Южного обхода тем, что одновременно реконструируют подходы Волгоградского направления.

Он подчеркнул стратегическую важность объекта. Завершение строительства подхода в 2026 позволит сформировать кольцо вокруг Саратовской агломерации. Оно будет сопровождаться развязками на Волгоград, Озинки, Петровск, Татищево. Наш земляк дал задание уже начинать работу по строительству подходов.