фото: пресс-служба Правительства области

В саратовском микрорайоне «Звезда» открылась поликлиника. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Вся социальная сфера этого микрорайона построена при поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Несколько лет назад жители «Звезды» обратились к Володину, что в микрорайоне нет ни одного соцобъекта. С тех пор здесь была построена школа, детские сады, в этом году – поликлиника.

В новом учреждении – 11 терапевтических участков, предусмотрены все узкие специалисты, работает отделение дневного стационара, женская консультация, также, при поликлинике оборудован центр лучевой диагностики. Сейчас здесь заканчивается установка оборудования. Через 10 дней начнут работать компьютерный томограф, маммограф, флюорограф, чуть позже – аппарат МРТ.

- Создано самое современное учреждение, которых не так много даже в областном центре. К сожалению, микрорайон Звезда – негативный пример отношения к социальной сфере, когда она строится с опозданием. Решить проблему удалось только при помощи Вячеслава Викторовича Володина. Поликлиника появилась благодаря его личному участию, строительство началось за счёт привлечённых источников. От всех жителей микрорайона хочу выразить ему слова благодарности, - сказал Роман Бусаргин.

Медицинский блок в «Звезде» будет развиваться. В планах - строительство детской поликлиники, которая будет обслуживать до 4 тысяч человек. Сейчас готов проект учреждения. Губернатор поручил начать строительство уже в этом году, а ввести объект - в 2024-м.