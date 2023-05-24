Жителя Краснокутского района посадили за четыре выстрела в полицейского. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

31 декабря сотрудник полиции прибыл на сообщение о драке в селе Верхний Еруслан. Страж порядка увидел группу людей, среди которых был мужчина с пистолетом в руке. Полицейский попытался вразумить вооруженного человека, но тот не реагировал на предупреждения и наставил оружие на правоохранителя. Сотрудник полиции попытался разоружить агрессора, но тот выстрелил в него четыре раза из пневматического газобаллонного пистолета, в результате чего правоохранитель получил телесные повреждения.

Суд приговорил гражданина М. к двум годам колонии общего режима.