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НовостиОбщество24 мая 2023 14:06

МЧС России наградило спикера Саратовской областной Думы

Михаил Исаев получил награду от МЧС РФ за пропаганду спасательного дела
Евгений Бадиков
фото: телеграм-канал Михаила Исаева

фото: телеграм-канал Михаила Исаева

МЧС России наградило спикера Саратовской областной Думы. Сегодня, 24 мая, на очередном парламентском заседании начальник Главного управления МЧС по Саратовской области Алексей Татаркин сообщил депутатам о награждении Михаила Исаева за пропаганду спасательного дела.

По словам Алексея Татаркина, когда-то спикер служил мэром Саратова и приложил массу усилий для того, чтобы в Саратове состоялся чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Михаил Исаев предоставил площадку. Спортсмены со всего мира восхищались уровнем, на котором был проведен турнир. Называли первенство мини-олимпиадой.

На это спикер ответил, что он работал над проведением чемпионата вместе с сильной командой, которую тоже нужно благодарить.