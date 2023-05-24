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НовостиОбщество24 мая 2023 12:45

Саратовских выпускников промышленных специальностей поддержат деньгами от государства

По мнению парламентариев, мера поддержки поможет снизить уровень кадрового дефицита в промышленности
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

В Саратовской области молодые сотрудники промышленных предприятий получат денежную поддержку. Соотвествующий законопроект депутаты приняли на сегодняшнем заседании облдумы.

Речь идет об инженерах-конструкторах, инженерах-технологах, инженерах-программистах, токарях и фрезеровщиках. Выпускникам вузов этих специальностей разово будут выплачивать 350 тысяч рублей, техникумов - 200 тысяч рублей.

По мнению парламентариев, мера поддержки поможет снизить уровень кадрового дефицита в промышленности.