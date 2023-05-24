фото: Юрий Юрин

Под Энгельсом маршрутка протаранила рекламный щит — семеро пострадавших. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава управления безопасности жизнедеятельности Саратовской области Юрий Юрин.

Сегодня, 24 мая, в Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 15:20 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Энгельсском районе, в пос. Приволжский на улице Гагарина №13 водитель маршрутного такси №206 протаранил рекламный щит.

Сообщается, что пострадали семь человек, среди них ребенок. Пять человек госпитализированы в больницу, двое от госпитализации отказались.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Все обстоятельства произошедшего выясняются.