Этим летом пойдут работать 10 000 саратовских школьников

Более десяти тысяч школьников из Саратовской области решили подзаработать за лето 2023 года. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты региона Наталия Гурьева.

Согласно российскому законодательству, официально подростку разрешается работать только с 16 лет. Но есть исключения: ребенок может искать подработку в летнее время, достигнув 12-летнего возраста. При этом работа должна соответствовать определенным критериям.

По закону ребенок не может трудиться в месте, где работа: физически или морально тяжелая; включает в себя опасные условия труда; проходит в ночное время, праздничные или выходные дни; связана со спиртными напитками, наркотическими веществами, токсичными препаратами; связана с игорным бизнесом, клубами, кабаре; вахтовым методом, по совместительству, с командировками.

Подростки могут трудиться курьерами, рабочими, заниматься благоустройством памятников и мемориалов. Устраивать их будут только в те места, где прошла оценка условий труда. Власти региона готовы предоставить временную работу подросткам. При этом отмечается, что половина из этих детей находятся в трудной жизненной ситуации.

На оказание поддержки во временном трудоустройстве подростков из областного бюджета выделено 20 млн рублей – по 2 250 рублей в месяц на человека.