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НовостиОбщество24 мая 2023 11:59

Этим летом пойдут работать 10 000 саратовских школьников

На оказание поддержки во временном трудоустройстве подростков из областного бюджета выделено 20 млн рублей
Евгений Бадиков

Более десяти тысяч школьников из Саратовской области решили подзаработать за лето 2023 года. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты региона Наталия Гурьева.

Согласно российскому законодательству, официально подростку разрешается работать только с 16 лет. Но есть исключения: ребенок может искать подработку в летнее время, достигнув 12-летнего возраста. При этом работа должна соответствовать определенным критериям.

По закону ребенок не может трудиться в месте, где работа: физически или морально тяжелая; включает в себя опасные условия труда; проходит в ночное время, праздничные или выходные дни; связана со спиртными напитками, наркотическими веществами, токсичными препаратами; связана с игорным бизнесом, клубами, кабаре; вахтовым методом, по совместительству, с командировками.

Подростки могут трудиться курьерами, рабочими, заниматься благоустройством памятников и мемориалов. Устраивать их будут только в те места, где прошла оценка условий труда. Власти региона готовы предоставить временную работу подросткам. При этом отмечается, что половина из этих детей находятся в трудной жизненной ситуации.

На оказание поддержки во временном трудоустройстве подростков из областного бюджета выделено 20 млн рублей – по 2 250 рублей в месяц на человека.