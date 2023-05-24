Граффити «Сила знания» появится на стене многоэтажки в Саратове

фото: официальная страница фестиваля

Фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART» начал прием конкурсных работ. Инициатива

полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова в этом году подчинена теме «Сила знаний«.

В Саратове мурал появится в июне-июле 2023 года. Локацией изображения выбрана стена многоэтажного дома №38/40 по улице Некрасова. В 2023 году организаторы поставили цель повысить престиж образовательной и наставнической деятельности под единым брендом «Сила знания».

Ранее саратовскими участниками на фестивале были представлены «Котъ Саратовскiй», «Лицо времени», «Цветы жизни».