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НовостиОбщество24 мая 2023 11:52

Граффити «Сила знания» появится на стене многоэтажки в Саратове

Фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART» начал прием конкурсных работ
Елена Маркелова
фото: официальная страница фестиваля

фото: официальная страница фестиваля

Фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART» начал прием конкурсных работ. Инициатива

полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова в этом году подчинена теме «Сила знаний«.

В Саратове мурал появится в июне-июле 2023 года. Локацией изображения выбрана стена многоэтажного дома №38/40 по улице Некрасова. В 2023 году организаторы поставили цель повысить престиж образовательной и наставнической деятельности под единым брендом «Сила знания».

Ранее саратовскими участниками на фестивале были представлены «Котъ Саратовскiй», «Лицо времени», «Цветы жизни».