Фото: Архив КП

В Саратовском аэропорту таксист изуродовал лицо парковщику за запрет частного извоза-уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает саратовская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в сентябре 2022 года 29-летний мужчина подъехал ко второй линии парковки аэропорта «Гагарин» «потаксовать».

К нему подошел сотрудник официального автоперевозчика ООО «Автопарк Центр» и сообщил о запрете парковки и частного извоза на территории аэропорта. Этот вопрос и послужил причиной конфликта между мужчинами, который в дальнейшем перерос в драку.

В результате побоев, у парковщика обездвижена правая сторона лица, один глаз выше другого и не закрывается.

В ходе расследования «таксист» признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

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