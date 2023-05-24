Более 26 000 саратовских школьников отдохнут в первую смену

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За первую смену летние лагеря Саратовской области примут более 26 000 детей и подростков. Информацию озвучила первый заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталия Гурьева.

Всего в регионе запланировано открытие 639 лагерей. Из них: 38 учреждений с круглосуточным пребыванием, 589 – с дневным пребыванием, десять санаторно-курортных организаций и два палаточных лагерей. Еще 1 645 детей поедут в Краснодарский край.

В первую смену планируется направить на отдых 26 365 школьников. На отдых детей в лагерях Саратовской области выделено свыше миллиарда рублей.