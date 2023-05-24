Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 11:13

Более 26 000 саратовских школьников отдохнут в первую смену

Этим летом в лагерях региона планируют отдохнуть 142 000 школьников
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

За первую смену летние лагеря Саратовской области примут более 26 000 детей и подростков. Информацию озвучила первый заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталия Гурьева.

Всего в регионе запланировано открытие 639 лагерей. Из них: 38 учреждений с круглосуточным пребыванием, 589 – с дневным пребыванием, десять санаторно-курортных организаций и два палаточных лагерей. Еще 1 645 детей поедут в Краснодарский край.

В первую смену планируется направить на отдых 26 365 школьников. На отдых детей в лагерях Саратовской области выделено свыше миллиарда рублей.