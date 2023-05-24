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НовостиПроисшествия24 мая 2023 10:17

Саратовец зарезал 30-летнего сына на глазах у внука

Бытовой конфликт перерос в поножовщину
Евгений Бадиков
фото несет иллюстративный характер. архив "КП"

фото несет иллюстративный характер. архив "КП"

Фото: Иван МАКЕЕВ

Саратовец зарезал 30-летнего сына на глазах у внука. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

53-летний житель поселка Колос Марксовского района Саратовской области зарезал старшего 30-летнего сына. Очевидцем убийства стал его несовершеннолетний внук, который вызвал полицию. Трагедия произошла в феврале 2022 года. Мужчины поссорились и начали драться. Старший из мужчин схватился за нож и пырнул оппонента в живот.

На суде обвиняемый пояснил, что ухватился за нож в целях самообороны и не хотел наносить смертельные травмы погибшему. Суд приговорил селянина к 8 годам колонии строгого режима.