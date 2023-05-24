Налоговики напомнили саратовцам о зарубежных счетах

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До 31 мая жителям Саратовской области необходимо представить в налоговые органы отчет о движении средств по счетам в зарубежных банках.

Как сообщает региональный УФНС, в последний день весны истекает срок представления отчета о движении средств по счетам и вкладам в банках за пределами России за 2022 год.

Согласно законодательству, физическое лицо должно представить такой отчет в инспекцию по месту своего учета.

Если у налогоплательщика отсутствует место жительства (пребывания), также он не является владельцем недвижимого имущества на территории России, то отчет можно представить в любой налоговый орган.

Вы можете представить отчет тремя способами: в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика; на бумажном носителе лично или через своего представителя, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством РФ; на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.