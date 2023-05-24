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НовостиОбщество24 мая 2023 9:55

Балаковец Александр Полстянкин стал обладателем серебра и бронзы чемпионата России

Бадминтонист-паралимпиец Александр Полстянкин привез домой две медали с чемпионата России
Евгений Бадиков

Балаковец Александр Полстянкин стал обладателем серебра и бронзы чемпионата России . Об этом сообщает региональное минспорта

Житель города Балакова Саратовской области бадминтонист-паралимпиец Александр Полстянкин привез домой две медали с чемпионата России по бадминтону среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Сегодня, 24 мая, в городе Раменское Московской области проходил турнир, который принес сразу две победы нашему земляку. Александр Полстянкин добился «серебра» чемпионата России в финале личного турнира, а в паре с Александром Акневским (Приморский край) наш земляк взял «бронзу».